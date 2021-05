Paolo Rossi, svelato il testamento: cosa ha lasciato alle sue figlie

Nel proprio testamento, l’ex campione del Mondo Paolo Rossi ha espresso la volontà di recapitare ad ogni compleanno un mazzo di rose rosse alle figlie.

A cinque mesi dalla scomparsa di Paolo Rossi, il calciatore deceduto lo scorso 9 dicembre dopo aver lottato contro un tumore, la moglie Federica Cappelletti ha rivelato una delle sue ultime volontà. Pablito, nel suo testamento aveva disposto che ad ogni compleanno delle figlie venisse recapitato loro un mazzo di rose rosse, tanti fiori quanto l’età che festeggeranno, ed un biglietto d’auguri. Secondo quanto dichiarato dalla moglie, uno dei pensieri che maggiormente tormentava l’ex campione del Mondo era quello di non veder crescere le due figlie di 9 ed 11 anni.

Paolo Rossi, il testamento: “Un mazzo di rose rosse per le figlie ad ogni compleanno“

“Auguri mia Principessa. Con tutto l’amore di sempre. Papà“. Queste le parole scritte sul biglietto d’auguri recapitato con un mazzo di nove rose rosse a Sofia Elena Rossi, la figlia di Paolo Rossi che venerdì ha festeggiato il suo nono compleanno. L’ex attaccante della Nazionale Italiana, scomparso lo scorso 9 dicembre dopo una lunga malattia, aveva, difatti, espresso sul proprio testamento che ad ogni compleanno delle sue due bambine, Sofia Elena e Maria Vittoria, venisse consegnato un mazzo di rose rosse, tante quante gli anni che festeggeranno.

A rivelarlo è stata la moglie di Pablito, Federica Cappelletti, che su Instagram ha postato una foto della figlia con in mano il mazzo di fiori scrivendo: “Nove rose, come i tuoi magnifici anni, rosse come l’amore che ti ha sempre unito a papà….cosi mi ha chiesto di fare….così farò per il resto dei vostri compleanni insieme“. Un gesto commovente che dimostra l’amore di Rossi per le sue due figlie e per la famiglia.

Secondo quanto affermato dalla moglie, in un’intervista alla redazione de Il Corriere del Veneto, l’ex calciatore era sempre tormentato dal pensiero di non veder crescere Sofia Elena e Maria Vittoria ed era preoccupato per il loro futuro. “Paolo – spiega Federica – ha sempre sperato di sconfiggere la malattia, ma nei momenti di sconforto, abbiamo parlato di cosa sarebbe successo se avesse perso la sua battaglia. E se Alessandro (primogenito del campione nato dal primo matrimonio con Simonetta Rizzato, ndr) è un uomo adulto, capace quindi di elaborare e superare il lutto, la sua preoccupazione era rivolta soprattutto al futuro delle figlie più piccole“.

La moglie di Pablito ha poi concluso l’intervista a Il Corriere del Veneto, raccontando la reazione della figlia quando ha ricevuto i fiori. Federica ha spiegato che la bambina è scoppiata a piangere e l’ha abbracciata volendo poi tenere al suo fianco le rose durante tutta la durata della festa.