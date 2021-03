Domenica Live, parla la vedova di Paolo Rossi: “Ci hanno preso di mira, un nuovo furto”

La vedova di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, ieri sera a Domenica Live ha denunciato ancora: “Hanno rubato i suoi cimeli”

Non sembra esserci proprio pace per l’ex campione Paolo Rossi mancato lo scorso 9 dicembre. Tutti ricorderanno che durante il giorno dei suoi funerali a Vicenza entrarono i ladri nella su abitazione ad Arezzo e gli svaligiarono casa. I Carabinieri di San Giovanni Valdarno spiegarono che non si trattava di un ladro solitario, ma una banda organizzata.

“Non ho neppure la forza di parlare – disse all’epoca la moglie Federica Cappelletti, al Quotidiano Nazionale -. Non bastava la morte di Paolo, non bastava lo stress di queste giornate massacranti, non bastava il dolore di tutti noi. Hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia lo piangeva“.

All’epoca dei fatti i labri portarono via un ricordo importante di Paolo Rossi: “Mi è stata tolta una cosa importante di Paolo, un orologio, oltre a una statuetta. Questo mi ha portato ancor più dolore”, disse sempre Federica alla stampa. Ora i fatti si sono ripetuti, come ha raccontato la vedova ieri sera a Domenica Live.

Nuovo furto a casa di Paolo Rossi, la vedova sconvolta ancora una volta

Ieri sera ospite a Domenica Live Federica Cappelletti, vedova del campione, che ha raccontato il dolore che ancora l’attanaglia. Spiega a Barbara D’Urso che solo pochi giorni fa sarebbe stato l’anniversario di Matrimonio, era già stato organizzato anche il viaggio alle Maldive.

Poi racconta che si è verificato a casa l’ennesimo furto di valore. “Non c’è pace. Ci hanno preso di mira. Lo hanno preso di mira. Io dico: lasciatelo riposare in pace”.

La donna continua: “L’appello ora è a chiunque sappia qualcosa di questo ennesimo furto. Ci sono le indagini in corso. Basta, non abbiamo più nulla in casa, abbiamo tolto tutto, lasciateci vivere il nostro dolore”.