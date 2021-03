Elisa Isoardi verso Mediaset? Arriva la benedizione di un mostro sacro

Elisa Isoardi lascia la Rai. Presto la vedremo sulla rete delle concorrenza e un mostro sacro della televisione dice la sua

È stato uno dei primissimi nomi a circolare e anche uno dei primi ad essere poi confermato. Parliamo della partecipazione all’Isola dei famosi di Elisa Isoardi. La storica conduttrice Rai passa a Mediaset? Per un futuro non sappiamo ma di certo per il reality show che si appresta a partire tra pochi giorni sì.

Un’edizione sofferta questa dell’Isola 2021 con al timone Ilary Blasi che torna in tv dopo un po’ di assenza, contante incertezze quasi fino alla fine. Ma Elisa Isoardi è dentro, fa parte del team e lo ha confermato qualche giorno fa con la sua foto con la classica maglia bianca del programma e la didascalia che dice tutto, “Prona”.

Pronta ad una nuova avventura ed in una casa che non è la sua potremmo dire. Di certo la sua partecipazione è quella che ha attirato di più gli sguardi. La presentatrice lascia così la Rai per cambiare casacca. E dopo il programma cosa succederà? Vediamo cosa ne pensa un mostro sacro della televisione.

Elisa Isoardi, il parere di Costanzo non lascia dubbi

È direttamente Maurizio Costanzo a dare la sua benedizione all’arrivo in Mediaset di Elisa Isoardi. L’ex conduttrice Rai come detto a breve si trasformerà in naufraga e tutti sono curiosi di sapere se poi resterà nel portfolio Mediaset.

Molti sono stati, infatti, i telespettatori che hanno chiesto spiegazioni a Maurizio Costanzo nella sua rubrica sul settimanale Nuovo Tv. A lui hanno sottolineato che anche se a breve vedremo la conduttrice al reality lei continua ad essere presente come ospite in molti programmi della concorrenza.

“Se la Isoardi dovesse davvero lasciare la Rai per Mediaset, non troverei affatto scandaloso che vada ospite in quella che per anni è stata la sua azienda” ha detto senza giochi di parole Maurizio Costanzo lanciando potremmo dire la sua benedizione alla Isoardi che ha definito “brava conduttrice” oltre che “uno dei volti più apprezzati della Tv pubblica”. C’è bisogno di altro per capire come la pensa il marito della De Filippi? Crediamo proprio di no.