Belen nella bufera, ad una festa senza mascherina nell’ultimo week end in zona gialla

Durante una festa privata a Lambrate sabato sera è stata vista anche Belen Rodriguez ed il compagno Antonino Spinalbese, scattata la polemica

Questo che abbiamo appena trascorso è stato l’ultimo fine settimana in zona gialla per molte regioni e città d’Italia prima del passaggio alla zona arancione con molte restrizioni riguardo la possibilità di spostamenti e attività chiuse. Milano è stata forse la zona con maggiori disagi per la cittadinanza con disordini e rave party soprattutto in zona Darsena, Isola e sui Navigli.

In particolare tra le 21 alle 23,30 si sono scatenati grandi disordini presso la zona della Darsena dove si è svolto un vero e proprio rave a cui hanno preso parte un centinaio di giovani con mascherine abbassate e nessun rispetto del distanziamento. Non sono mancati gli scontri e la Polizia ha dovuto arrestare una rissa che ha coinvolto circa 20 di questi giovanissimi, anche lanci di bottiglie ma nessun ferito.

Le polemiche sui social riguardo ciò che è accaduto ha coinvolto anche il sindaco Giuseppe Sala per l’incapacità di gestire questi nuovi focolai. A Milano anche un altro luogo ha visto un massiccio affollamento per una festa improvvisata in barba alle restrizioni, e stavolta nel mirino anche Belen.

LEGGI ANCHE -> Antonella Mosetti in intimo color carne: impossibile distinguere pelle e tessuto! – FOTO

Belen nel mirino, ad una festa privata a Lambrate senza mascherina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

LEGGI ANCHE -> Elisabetta Gregoraci, il reggiseno non c’è: sul palco è la più bella: décollete devastante – FOTO

Oltre al mega rave in zona Darsena a Milano, anche nell’ex scalo ferroviario a Lambrate si è tenuta una festa privata che ha coinvolto però molti volti noti dello spettacolo, tra cui anche Belen Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese. L’argentina sta vivendo un periodo d’oro dopo l’annuncio della gravidanza e la storia d’amore con il fotografo ma questa sua partecipazione ha scatenato le ire di molti sul web.

Quello a Lambrate è stato sicuramente un evento più glamour, inchiesta raccontata da Il Messaggero, che ha raccolto appunto immagini e video. Belen però a sua volta ha postato un’altra immagine, poi tolta poco dopo, che la ritrae mentre balla a fianco di Antonino nella location incriminata incurante di ciò che ha fatto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Scrive a margine: “Quanto mi piace passare la mia vita con te”, ma sicuramente questa sua bravata non sarà messa tanto facilmente a tacere, soprattutto perché stiamo nel bel mezzo di una pandemia e anche i personaggi dello spettacolo devono dare il buon esempio rispettando le imposizioni date dal Governo.