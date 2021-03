Annalisa oltre la voce un gran fisico e quella voglia matta di… VIDEO

Annalisa è pronta per Sanremo. La cantante sensuale e sognante nello stesso tempo confida le sue emozioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Annalisa è pronta a vivere una settimana che resterà di certo impressa nei suoi ricordi per sempre. La cantate, ex allieva della scuola di Amici di Maria de Filippi, è pronta per partecipare alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Una partecipazione particolare questa, strana e diversa da tutte le altre, ma che permette ai cantanti di salire, finalmente, su un palco e cantare dal vivo dopo un anno di stop forzato per via della pandemia.

Sul palco dell’Ariston Annalisa porterà il suo brano inedito “Dieci” che sarà un omaggio ai suoi primi 10 anni di carriera in musica. Per la bella cantate non è la prima volta sul palco della canzone italiana, molti ormai l’hanno definita una vera “veterana” ma ovviamente per lei è sempre una grande emozione calcare quel palco. È molto emozionata e non lo nasconde. Con un video super sexy lo confida ai suoi follower su Instagram.

LEGGI ANCHE –> Alisha Lehmann è lei la calciatrice più bella, un fisico che ti stende – FOTO

Annalisa bella e sensuale è pronta per Sanremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

LEGGI ANCHE –> Laura Chiatti in bianco: l’ampia scollatura è da capogiro – FOTO

Tutto pronto per Sanremo per Annalisa che prima del suo debutto all’Ariston si confida con i suoi follower in un bel post su Instagram.

“Stavo pensando che non vedo l’ora finalmente di salire sul palco e cantare, di condividere musica e parole che risuonano nella mia testa da così tanto tempo” scrive la cantante a corredo di un bel video in cui posa in un sensuale abito bianco. Gambe tutte di fuori, sguardo un po’ sognante e tacchi vertiginosi. Un condensato di voce, fisico e un fascino indiscusso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

“Sarà per me una settimana bellissima, un’avventura tutta nuova – continua la cantante di “Dieci” – Stavo pensando a quante persone hanno lavorato con me per rendere possibile tutto questo. E a voi, che mi accompagnate sempre, da vicino e lontano. Sarà bello. #Dieci volte bello ❤️”. Un tripudio già da ora per Annalisa che di certo sarà una delle più glamour a Sanremo.