Justine Mattera, cosa fa dopo aver portato fuori i cani. Pancino scoperto e fisico da urlo – FOTO

La showgirl Justine Mattera strega ancora in tenuta ginnica, nuovo shooting per lei mentre svolge la sua amata attività sportiva. Fan in delirio ancora una volta

La showgirl americana, ex moglie di Paolo Limiti, Justine Mattera è sempre più bella, per lei il tempo sembra essersi fermato e i suoi 49 anni non si sentono affatto. Tanti sono gli scatti bollenti che pubblica sul suo profilo social che conta al momento 475mila follower, e con i quali manda sempre in tilt i suoi tantissimi fan.

Lei però alterna anche scatti in versione ludica e sportiva, sappiamo tutti che è una delle più grandi influencer sportive sulla piazza, nuoto, corsa e bici sono le sue maggiori passioni.

Justine Mattera in versione running, bellissima in tenuta ginnica e che curve

“𝓘 𝓼𝓱𝓪’𝓷’𝓽 𝓫𝓮 𝓰𝓸𝓷𝓮 𝓵𝓸𝓷𝓰…𝓨𝓸𝓾 𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓽𝓸𝓸. Chi viene a correre con me al parco questa mattina? Non corro quasi mai da sola. Essendo competitiva mi alleno meglio in compagnia- Quasi sempre insieme a Manlio Danelli. Infatti, fra poco mi aspetta al meeting point del Parco delle Cave. Lascio i bimbi. Porto fuori i cani e arrivo. Voi con chi correte e dove?”

Nuovo scatto ad opera di Marta Baffi, la brava fotografa che la segue da diverso tempo orami nelle sue avventure sportive e negli shooting che la coinvolgono sempre con grande regolarità. Vediamo Justine in tenuta ginnica Brooksrunning, leggings aderenti e felpa antisudore color coccio ed un top corto in vita che le scopre il pancino piatto e tonico.

Guarda verso l’orizzonte mentre spiega che ama essere competitiva e mostrarsi sempre all’altezza delle sfide che affronta. Bellissima più che mai in versione da running, la bella showgirl ottiene anche con quest’ultimo scatto migliaia di like in pochi minuti.