Alisha Lehmann è lei la calciatrice più bella, un fisico che ti stende – FOTO

Nuovo scatto portentoso per l’attaccante Alisha Lehmann, l’angelo biondo colpisce ancora ma stavolta non a suon di cannonate

Classe 1999, attaccante della Svizzera e Everton dopo il passaggio ad inizio anno dal West Ham, Alisha Lehmamm non è solo bravissima nel campo da gioco ma è famosissima anche su Instagram. Pochi giorni fa ha infatti raggiunto i 2 milioni di fan sul social e ha deciso di ringraziare tutti con alcuni scatti che la ritraggono attorniata da palloncini con l’elio e la scritta “Thank you 2 M”.

“Thank you so much for 2 Million followers, I appreciate everyone of you and I want to thank you for the support you give me everyday ❤️🥰”. Bellissima con quei capelli lunghi e biondi e le ciglia allungate che la fanno assomigliare più ad una reginetta di bellezza che ad una aitante giocatrice di calcio. Eppure Alisha è un asso con la palla ed è al momento uno degli asset più seguiti per quanto riguarda il settore del calcio femminile.

Alisha Lehmann, il selfie da togliere il fiato

Anche se è una giocatrice di calcio e ha un fisico tonico e molto muscoloso, ciò non significa che Alisha debba indossare i panni di una donna sciatta e mascolina.

Le è infatti riconosciuto di essere una delle sportive più belle della Svizzera, capelli biondissimi e fluenti che le incorniciano il viso e occhi da cerbiatto azzurri evidenziati dalle sopracciglia finte. Non si direbbe a guardarla che una ragazza così dolce possa invece essere una grande giocatrice spietata sul campo da gioco.

Nell’ultimo selfie che ha postato nella sua pagina Instagram la vediamo spettacolare con gli occhi grandi e la bocca carnosa, trucco perfetto e capelli raccolti in una cosa alta. 152mila like per lei e tanti commenti molto calorosi.