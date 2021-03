Michelle Hunziker si confessa su Instagram: “Ne ho sofferto, ma ne sono uscita” – FOTO

Una domenica di question-answer per Michelle Hunziker che ha voluto rispondere a molte domande sulla sua vita privata postele su Instagram dai fan

La bravissima showgirl Michelle Hunziker non ha mai disdegnato di coinvolgere i suoi follower riguardo la sua vita privata, anzi molto attiva sui social spesso la vediamo impegnata in video e stories coinvolgenti per aggiornare su ciò che è impegnata a fare e curiosità sulla sua vita come mamma e moglie.

Molti però ancora gli interrogativi su di lei, così ieri Michelle ha deciso di trascorrere alcune ore gestendo una q/a (ovvero question-answer) sulla sua pagina Instagram, un modo carino e divertente per interagire con i suoi followers e togliere loro alcune curiosità su di lei.

Michelle Hunziker svela qualcosa che la affligge, vediamo cosa

Per la serie “Domande impertinenti e irriverenti con risposte sincere, iniziamo subito”, come esordisce subito Michelle alla prima domanda che le chiede quanto pesa. Lei decide di pesarsi in diretta e svela un 61.3 kg, senza nessun senso di colpa. Poi le chiedono quante volte a settimana fa l’amore con suo marito ma lei risponde con un “Shock, because….Ma che domanda è questa?”.

Le domande poi riguardano se per lei è facile nascondere la propria fragilità dietro un sorriso. Lei spiega che la domanda è molto bella e che per lei è forse la cosa più difficile in assoluto, perché quando c’è di mezzo la sua famiglia salire sul palco facendo finta di nulla non è facile.

Infine forse la questione più dolorosa: “Hai mai sofferto di stati d’ansia? Se sì, come ne sei uscita?”. Michelle risponde che dopo un periodo molto brutto della sua vita ha sofferto di attacchi di panico e si è fatta aiutare per gestirli. Ora sta bene ma vorrebbe riparlarne approfonditamente più avanti perché si tratta della piega del nostro millennio.