Laura Chiatti in bianco: l’ampia scollatura è da capogiro – FOTO

Bellissima e incantevole Laura Chiatti, l’attrice che nel tempo acquista sempre più fascino diventando una delle attrici più belle e desiderate del cinema italiano. Poche ore fa ha postato sul suo profilo social una foto – si tratta di un selfie – molto gradito dal web. In effetti Laura indossa un abito che accentua la sua femminilità: vestito bianco con tanto di tulle sulla parte inferiore che forma una gonna e lungo la parte superiore una generosa scollatura che fa andare di matto chiunque la guardi. Lo scollo profondo infatti attiva un pericolo meccanismo, un gioco piccante…il vedo non vedo che piace. Quel che si nota è che – almeno, a quanto pare – l’attrice non indossi il reggiseno. Un ulteriore indizio capace di fare traballare il social. Questo spiega perché la foto riceve tantissimi complimenti, tanti ne omaggiano la bellezza con emoji amorevoli, ma molti follower ci tengono a fare i complimenti per un motivo preciso. Scopriamo quale.

Laura Chiatti, il suo Addio al nubilato è un successo

I follower quindi si complimentano per Addio al Nubilato, il film uscito ieri e che già si è rivelato un successo. Lo dimostrano le storie della Chiatti che ha condiviso solo alcuni degli utenti che erano ieri sera incollati alla TV per guarda il film che vede l’attrice tra le protagoniste insieme Chiara Francini, Antonia Liskova solo per citarne alcune. Un film disponibile su Amazon Prime.

Grazie per tutto l’affetto dimostrato ieri ❤️ i ringraziamenti non tardano insomma ad arrivare.

