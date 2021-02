Laura Chiatti, il lutto atroce: “Buon Viaggio”

Laura Chiatti ha subito una grave perdita, e condivide il suo dolore su Instagram con un messaggio di cordoglio

L’attrice Laura Chiatti ha dedicato su Instagram parole di affetto all’amico di famiglia scomparso. Un’amicizia sincera quella che la legava a Fabrizio, la cui terribile perdita lascia un vuoto profondo.

Ha condiviso con i suoi fan il suo dolore con intimità e trasparenza, rendendoli partecipi della sofferenza, i quali hanno risposto con messaggi di vicinanza e cordoglio.

L’addio all’amico scomparso

Laura Chiatti ha deciso di lasciare su Instagram l’ultimo saluto rivolto all’amico Fabrizio scomparso, dedicando un pensiero alla sua foto. Parole che descrivono la memoria per la persona speciale che ha lasciato un vuoto nella sua vita. Tangibile la sofferenza nella descrizione della grave perdita, che ha commosso i fan con i quali ha condiviso questo momento drammatico.

Lo ricorda così: “Hai portato via con te, il rosso della passione, il verde della speranza, il giallo dell’allegria, l’azzurro della tua energia, l’arancio della tua incredibile purezza e sincerità“, una persona veramente importante, la cui scomparsa ha irrimediabilmente segnato l’attrice.

Aggiunge una riflessione: “Dicono che l’addio sia in realtà sempre un arrivederci, e sicuramente nel tuo ‘arrivederci’ ci hai trovati tutti li, noi, un girotondo di anime che ti ameranno per sempre, pronte a ballarti attorno con la mano alzata come facevi tu ogni volta, per ricordarci che la vita è bella“, un messaggio profondo, che coinvolge anche la partecipazione al ricordo di tutte le persone che gli erano vicine.

E poi il dolore, a volte incomprensibile, che sopraggiunge in queste circostanze: “Ora però aiutaci, aiutaci a capire. Gli anni, le ore, gli occhi, ti cercheranno e non ti troveranno. Passeranno dentro i raggi del sole, ruoteranno intorno al collo di altre persone e si chiederanno dove sei. Ciao Fabrizio… Ciao amico“

Tanti i followers che l’hanno abbracciata con messaggi di sostegno e di vicinanza, in un momento così difficile, trasmettendole tutta la commozione per il suo dolorosissimo lutto.