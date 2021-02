Maria Pia Calzone, “donna Imma” è sempre più bella: che capelli – Foto

Maria Pia Calzone ci regala uno scatto meraviglioso: un look diverso dal solito e una acconciatura che fa sognare i social

Maria Pia Calzone ci delizia su Instagram con un altro scatto dei suoi. Risultato? Bellissima come sempre. L’attrice ha raggiunto l’apice del successo con il personaggio di Donna Imma nella serie tv Gomorra, tratta dalla penna di Roberto Saviano.

Una personalità forte, l’opposto di quello che interpreta nella nuova serie di cui è protagonista. Una produzione spagnola che racconta la la Guerra Civile spagnola, la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda. Si intitola Tell me who I Am, ovvero “dimmi chi sono”, che porta sul piccolo schermo l’adattamento del romanzo storico di Julia Navarro.

In Spagna è già andata in onda e tra i fan della Calzone c’è grande curiosità di vederla nei panni di Carla Alessandrini un personaggio tutto nuovo per lei.

Maria Pia Calzone, dall’album dei ricordi la bellezza da sirena

E sempre facendo riferimento ad uno dei tanti personaggi che ha interpretato nella sua carriera Maria Pia Calzone ci regala uno scatto con un look da favola. Capelli lunghissimi e super boccolosi. Qualche ciocca bionda e tantissimi ricci che si rincorrono sulla sua testa.

Chiama in causa il collega e amico Massimiliano Gallo Donna Imma ricordando il “periodo di pinne “bellicapelli” e tante risate…”.

L’attrice si riferisce alla serie Sirene di Ivan Cotroneo andata in onda nel 2017 su Raiuno nella quale ha lavorato proprio insieme a Massimiliano Gallo. Lei era Marica, la mamma di tre sirene che arrivano a Napoli in cerca di un tritone scomparso.

È così che da capoclam camorrista la Calzone si è trasformata in mamma sirena. Un passaggio notevole che il pubblico ha molto apprezzato.

E anche sotto la foto ricordo i suoi fan elogiano l’attrice ricordandola come in quella foto di qualche anno fa sia davvero spettacolare. E come dargli torto, davvero la bellezza di una sirena uscita dal nostro mare.