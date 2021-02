Flora Canto, il dolce quadretto familiare che incanta i fan – FOTO

Flora Canto, la compagna del comico Enrico Brignano, ha incantato i suoi fan dei social pubblicando uno scatto pieno di dolcezza con la sua splendida famiglia

Flora Canto è riuscita a far entrare nelle case dei suoi tanti follower di Instagram una ventata di dolcezza grazie all’ultima foto pubblicata sul famoso social network. L’immagine della sua stupenda famiglia infatti non può non aprire il cuore degli ammiratori. L’attrice si mostra in un momento gioioso su un altalena insieme al compagno, il comico Enrico Brignano, e alla loro bellissima figlia. La piccola Martina di appena 3 anni è vestita con un giubottino pieno del viso sorridente di Minnie e ha evidentemente proposto alla mamma uno scambio equo riguardo all’abbigliamento. La bambina ha deciso di tenere per sé il cappellino della sua splendida mamma concedendole di tenersi le orecchie di Minnie. Uno scatto in cui traspare tutto l’amore e la felicità che una giornata al parco riesce a regalare ad un’invidiabile famiglia.

La vita privata e la carriera di Flora Canto