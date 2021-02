Clizia Incorvaia confessa le sue 50 sfumature di rosa – FOTO

Clizia Incorvaia stupisce il pubblico dei social con uno scatto in cui mostra un’affascinante visione del mondo…rigorosamente in rosa

Clizia Incorvaia affascina le tante persone che la seguono su Instagram pubblicando una foto in cui dimostra un’allegria e una gioia degna delle più belle bambine felici. L’influencer infatti si è lasciata ritrarre mentre si trova in una cameretta che sarebbe il sogno di ogni piccola principessa. Un mondo tutto rosa pieno di unicorni e sogni come quelli che Clizia sembra voler promettere di realizzare. L’abito scelto dall’affascinante bionda non potrebbe non essere abbinato all’ambiente che la circonda. Un pantalone e una camicia rigorosamente nella tonalità del rosa a cui sono stati associati degli stivaletti con il tacco alto di colore, manco a dirlo, rosa. Nelle tre foto pubblicate dall’influencer Clizia si lascia andare al gioco e alla gioia divertendosi con un cuscino e facendo faccine buffe usando le mani per ricreare le morbide orecchie di un coniglio.

Un bebé in arrivo per Clizia Incorvaia

In questi giorni era circolata la notizia di una cicogna in arrivo per Clizia Incorvaia e il suo compagno Paolo Ciavarro. L’influencer ha da poco chiuso il matrimonio con Francesco Sarcina leader de Le Vibrazioni. La coppia da diverso tempo si mostra più felice e affiatata che mai e forse proprio l’evidenza del loro grande amore ha fatto nascere il sospetto di una possibile gravidanza. A smentire però tali voci c’ha pensato direttamente la suocera di Clizia, l’attrice Eleonora Giorgi che intervistata sull’argomento è stata molto chiara.

” Devo chiarire ufficialmente che non sto per diventare nonna – ha confessato la Giorgi – i ragazzi stanno molto bene insieme e so che vogliono stare “attenti” per evitare di bruciare le tappe“. Ci vorrà ancora un po’ di tempo quindi affinché un fiocco possa essere appeso sulla porta di casa Ciavarro/Incorvaia.