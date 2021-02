Sorpasso fatale: muore a 20 anni in autostrada

Incidente mortale sulla A3: in seguito ad un sorpasso azzardato Luca Buonocore, 20 anni, ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro il guardrail. Feriti ma non in pericolo di vita gli altri passeggeri

È morto nell’impatto Luca Buonocore, ventenne di Tramonti in provincia di Napoli. Ieri stava facendo ritorno al suo paese insieme a due amici, dopo aver trascorso la giornata a nel capoluogo campano, per motivi di lavoro. Secondo la prima ricostruzione dell’incidente, il ragazzo era alla guida della sua Volkswagen Polo, quando avrebbe effettuato un sorpasso che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. L’auto ha cominciato a sbandare, colpendo prima un’altra vettura e per poi schiantarsi sul guard rail, finendo col ribaltarsi.

L’incidente è avvenuto sull’autostrada A3, nel tratto compreso tra Angri e Nocera Inferiore. All’arrivo dei soccorsi l’auto era ridotta ad un cumulo di lamiere, e i Vigili del Fuoco hanno dovuto estrarre uno ad uno i ragazzi intrappolati. Purtroppo per Luca non c’era già più nulla da fare. I suoi amici sono rimasti feriti e sono stati ricoverati presso l’ospedale più vicino, l’Umberto I di Nocera Inferiore. Solo uno è in gravi condizioni.

Morto per un sorpasso: Luca ha perso il controllo?

Delle indagini si occupa il nucleo della Polizia Stradale, che dopo aver effettuato i rilievi è adesso al lavoro per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente. Luca andava troppo veloce o sono state le condizioni della strada a farlo sbandare? Tutte domande ancora senza una risposta.

Intanto in queste ore la notizia della morte prematura di Luca si è diffusa. Sui social sono centinaia i messaggi per ricordare il giovane di Tramonti, che tutti descrivono come “gioioso e solare“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Dopo l’incidente, il tratto di strada interessato è rimasto chiuso per diverse ore, causando ulteriori disagi alla viabilità, ma già nella notte il traffico è ritornato alla normalità.