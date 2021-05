Tragedia in pista: pilota muore durante una gara

Un pilota di 59 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente avvenuto sul circuito del Mugello durante il Trofeo italiano amatori.

Il mondo del motociclismo amatoriale piange la scomparsa del pilota Stelvio Boaretto, deceduto nel pomeriggio di ieri nel corso di una gara che si stava disputando sul circuito del Mugello. Il pilota 59enne è rimasto coinvolto in un grave incidente con altri partecipanti. Dopo la caduta, Boaretto è stato immediatamente soccorso e trasportato presso il centro medico dell’autodromo, dove è deceduto poco dopo per le gravissime ferite riportate. La Federazione, in segno di lutto, ha deciso di interrompere la competizione.

Firenze, tragedia al Mugello: pilota muore in un incidente durante una gara

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri, domenica 9 maggio, all’Autodromo del Mugello nel corso del Trofeo italiano amatori, categoria 1000 Avanzata. Stando a quanto riporta la redazione de Il Gazzettino, durante la competizione si è verificato un incidente che ha coinvolto diversi partecipanti. Tra questi anche il pilota Stelvio Boaretto, veterinario 59enne di Padova con la passione per il motociclismo.

Caduto dalla sua moto e finito sull’asfalto, il 59enne è stato immediatamente soccorso dallo staff medico dell’autodromo che lo ha trasferito d’urgenza presso il centro medico dell’impianto. Qui, nonostante i vari tentativi dei medici, Boaretto è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate nello scontro. Diffusasi la terribile notizia, la Federmoto congiuntamente all’autodromo in provincia di Firenze ha deciso di interrompere la competizione motociclistica. In merito, il presidente Fmi Giovanni Copioli ha commentato: “In questo drammatico momento – riporta Il Gazzettino– mi unisco alla famiglia della vittima con cordoglio e partecipazione. Una tragedia ci ha privato di un appassionato vero ed ha funestato una manifestazione dove ad essere protagonista è proprio la passione“.

Numerosi anche i messaggi di cordoglio apparsi sui social network nelle scorse ore per la famiglia di Boaretto che lascia la moglie Michela Zaggia con la quale viveva a Pontelongo, in provincia di Padova.