Infortunio per Elisabetta Canalis: la showgirl ha un piede fasciato

Elisabetta Canalis si è fatta male e su Instagram annuncia il suo infortunio con una serie di foto, cosa è successo? I dettagli

Lo sanno tutti che Elisabetta Canalis non rinuncia mai ad allenarsi per mantenersi in forma e seguire uno stile di vita sano e corretto. Solo che a volte la fortuna non è dalla sua parte e una semplice lezione di Kick boxing può trasformarsi in una tragedia. E’ quello che è successo ieri all’ex velina di Striscia la notizia. L’infortunio è stato poi riportato su Instagram dove la showgirl ha postato l’episodio.

Elisabetta Canalis: l’infortunio per la showgirl

Elisabetta Canalis dovrà rivedere la sua routine per qualche giorno visto che ieri ha subito un infortunio durante la lezione di Kick Boxing. La showgirl si è fatta male ad un piede e su Instagram posta la foto con la botta. Successivamente arriva una nuova storia con il tutore che lo fascia.

Secondo quanto si evince dai social, la Canalis non ha passato un bel momento e adesso dovrà sicuramente iniziare una fase di fisioterapia per rimettersi e tornare in forma.

Ma la donna non si scoraggia e posta un altra foto che mette tutti di buon umore. “Questa felicità è perché non vedo l’ora di condividere con voi un progetto – scrive – a cui tengo tanto e sapere cosa ne pensate..”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Neanche un infortunio potrà fermare Elisabetta Canalis che è pronta a tornare in pista più carica che mai e con un nuovo lavoro tutto da far conoscere. I fan impazziscono e non vedono l’ora di scoprire di cosa si tratta.