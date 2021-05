Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 maggio: Cosimo se ne va?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 maggio: Rocco ha un annuncio importante da fare. Cosimo prende una decisione.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Cosimo cercare di ricucire il rapporto con Gabriella. Il Bergamini ha deciso di sotterrare l’ascia di guerra con Guarnieri, così da poter dedicare più tempo ed attenzioni alla moglie, che si è sentita trascurata dal suo tentativo di rovinare la vita del Commendatore. Anche Marta e Vittorio hanno fatto pace, anche sembrano ancora ben lontani dall’essere la coppia felice ed innamorata che erano all’inizio. Rocco e Maria hanno cominciato a vedersi in pianta stabile e sono ora pronti a fare il passo successivo. Dall’esterno, tuttavia, la scelta appare un po’ azzardata.

Leggi anche -> Buongiorno, Mamma: anticipazioni prossima puntata martedì 18 maggio

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 maggio: Rocco annuncia il fidanzamento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Leggi anche -> Amici, nuova lite tra Aka7even e Anna Pettinelli a pochi giorni dalla finale

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Cosimo prenderà una decisione molto importante: desidera lasciare Milano insieme a Gabriella, così da poter ricostruire una vita altrove. Anche Rocco deciderà di farsi avanti ed ufficializzerà il suo fidanzamento con Maria, mentre Marta e Vittorio ritroveranno gradualmente la loro intesa professionale.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore, ritorno di fiamma: Gabriella e Salvatore torneranno insieme?

Ma le cose non sono tutte rose e fiori per i dipendenti del Paradiso. Dora e Stefania dovranno infatti accettare di essersi innamorate di due ragazzi che non le ricambiano e Gloria farà di tutto per risollevare loro il morale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Sempre dalle anticipazioni scopriamo infine che Marcello sarà ancora rinchiuso in prigione. Dopo la visita di Ludovica, toccherà ad Armando andare a trovarlo.