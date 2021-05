Travolto da un’auto in strada: morto bambino di soli 7 anni

Il bambino di 7 anni, investito da un’auto giovedì scorso a Merate, è morto dopo cinque giorni di agonia all’ospedale di Bergamo.

Non ce l’ha fatta il piccolo Gioele, il bambino di 7 anni travolto da un’auto nel pomeriggio di giovedì scorso a Merate. Il piccolo stava camminando in strada mano nella mano con la madre e la sorellina, quando improvvisamente una vettura ha sbandato centrandoli in pieno. Il conducente si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi precipitatisi sul posto. La madre ed i due figli sono stati trasportati in ospedale, dove purtroppo nel pomeriggio di ieri Gioele è deceduto per le gravi ferite. La mamma e la sorellina sono state, invece, dimesse poco dopo.

È morto dopo cinque giorni di agonia in ospedale, il piccolo Gioele, il bimbo di 7 anni investito giovedì 6 maggio in via Alpini a Merate, in provincia di Lecco. Stando alle ricostruzioni delle forze dell’ordine, come riporta Il Corriere della Sera, la vittima stava camminando insieme alla madre e la sorellina di 12 anni, quando una Fiat Punto, condotta da un 38enne di origini pakistane, li ha travolti. L’uomo, residente a Carnate, fermatosi dopo l’impatto, ha subito lanciato l’allarme.

Sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai tre e li hanno trasportati in ospedale. Gioele, considerate le gravi condizioni, è stato trasferito in elisoccorso presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Purtroppo tutti i tentativi dei medici di salvargli la vita si sono rivelati inutili, il cuore del bambino ha smesso di battere nel pomeriggio di ieri. La madre e la sorellina di Gioele sono state, invece, dimesse alcune ore dopo.

Sul caso sta indagando la Polizia Locale che si è occupata dei rilievi sul posto. Dai primi accertamenti, scrive Il Corriere, pare che a far sbandare l’automobilista possa essere stata una distrazione alla guida, forse a causa del cellulare. L’uomo avrebbe smentito questa ipotesi affermando di essere stato speronato da un’altra auto, versione che non ha trovato riscontro: non sarebbe stata trovata alcuna traccia di altre vetture sul luogo dell’incidente.

Dopo la notizia del decesso del piccolo, l’intera comunità locale si è stretta al dolore della famiglia colpita dalla terribile tragedia.