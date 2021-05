Un Posto al Sole anticipazioni 14 maggio: Renato in pensiero per Niko. Intanto Franco si mette sulle tracce di Serace: riuscirà a scoprire cosa sta succedendo?

Oramai Roberto e Pietro sono con le spalle al muro. La trattativa della vendita è fallita e oramai Ferri non sa più che cosa fare. Oramai convinto di non avere più nessuna chance per rimettersi in sesto, vivrà un periodo veramente critico. L’Abbate infatti una nuova strategia per continuare a procedere con il suo piano.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Dopo il fallimento del suo matrimonio, Niko non ha più voluto cominciare alcuna relazione seria. Il ragazzo oramai non crede più nell’amore e neanche il ritorno di Susanna ha funzionato a rimetterlo in sesto. Renato, preoccupato per la situazione sentimentale di suo figlio, cercherà di spronarlo a scrollarsi di dosso le sue paure.

Intanto Franco non ha nessuna intenzione di rinunciare al suo obiettivo di trovare chi siano i responsabili della morte di Ernesto, ed è convinto di essere sulla strada giusta per scoprirlo, finalmente.