Accadde oggi, 21 Maggio. La Pietà di Michelangelo danneggiata da uno squilibrato – VIDEO

Accadde oggi. Il 21 Maggio è il 141° giorno del calendario gregoriano. Mancano 224 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 21 Maggio è la Giornata mondiale per la diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo. Si ricordano Sant’Eugène de Mazenod, vescovo e fondatore dei Missionari oblati di Maria Immacolata, San Jesús Méndez Montoya e San Paterno di Vannes.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

4 a.C. – Nasce il filosofo e drammaturgo Lucio Annéo Seneca

526 – Terremoto di Antiochia, oggi Turchia: 250.000 morti stimati

1639 – Muore il filosofo Tommaso Campanella

1845 – Thomas Hancock brevetta la gomma vulcanizzata

1904 – Fondata la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) a Parigi

1921 – Nasce Andrej Dmitrievic Sakharov, fisico e premio Nobel per la pace per la sua attività in favore dei diritti civili

1932 – Amelia Earhart è la prima donna a completare la traversata dell’oceano Atlantico con un volo senza scalo

1937 – Il generale Pietro Maletti si rende responsabile del Massacro di Debre Libanos in Etiopia

1957 – Nasce l’imprenditore Urbano Cairo

1960 – Nasce il serial killer Jeffrey Dahmer

1964 – Nasce la conduttrice Paola Saluzzi

1966 – Nasce l’attore e modello Brando Giorgi

1972 – L’opera La Pietà di Michelangelo danneggiata da László Tóth, geologo ungherese con problemi di salute mentale

1979 – Nasce l’attore Lino Guanciale

1981 – Pierre Mauroy diventa primo ministro di Francia

1985 – Nasce il cantante Marco Carta

1991 – Nasce la modella e influencer Francesca Pepe

1991 – L’ex primo ministro indiano Rajiv Gandhi viene assassinato da un terrorista kamikaze

1933 – Nasce il rapper Ghali

2000 – L‘Arma dei Carabinieri elevata a rango di forza armata

2006 – Referendum per l’indipendenza dalla Serbia e Montenegro