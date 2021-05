Gli scatti di Federica Pellegrini su Instagram lasciano senza parole, la campionessa in una foto dal fascino provocante come non mai.

Ha legato la sua fama alle sue imprese in vasca, ma anche fuori dall’acqua, ormai, Federica Pellegrini è uno dei personaggi italiani più noti.

Numerose, come noto, le sue apparizioni televisive. L’abbiamo apprezzata come giudice di ‘Tu sì que vales’, ammirata come ospite al Festival di Sanremo e in molte altre occasioni.

Federica non è solo una leggenda dello sport tricolore, ma è anche una bandiera del made in Italy come icona di stile e di femminilità.

La vedremo all’opera a Tokyo, nella sua quinta Olimpiade, cercare di mettere a segno un’altra impresa. Intanto, ha scaldato i motori, con la medaglia d’argento agli Europei nella staffetta mista 4X200.

Anche fuori dall’acqua, su Instagram continua a ricordarci tutto il suo fascino, con numerosi scatti davvero da urlo.

Federica Pellegrini, il costume bagnato lascia senza fiato: la vista è super seducente

