“Un fisico esplosivo”, Shaila Gatta fa la “prova costume alternativa” – VIDEO

Shaila Gatta ha pubblicato poche ore fa un video negli studi del programma di “Striscia la notizia” che ha fatto impazzire i follower

La velina mora Shaila Gatta ha lasciato, come sempre, di stucco i suoi innumerevoli fan su Instagram con un video da urlo in cui si mostra con vari bikini mettendo in risalto il suo fisico scolpito. “Un fisico esplosivo, straripante di sensuale elasticità”, scrive uno dei suoi seguaci sul social network ed è una grande e assoluta verità. La Gatta infatti è dotata di un corpo baciato da madre natura che tiene in costante allenamento dato che è una ballerina oltre che un’atleta.

La velina mora ha scritto come didascalia che accompagna il suo scatto: “Una prova costume alternativa. Anche voi come me?”, ballando negli studi del programma di Striscia la notizia, il tg satirico, noto anche per avere la figura delle veline, sempre bellissime e mai come questa volta con Shaila veramente capaci e professionali nella danza moderna.

Il Video esplosivo e scoppiettante di Shaila Gatta

