Flora Canto, tempo di novità: inedito programma, di cosa si tratta?

Flora Canto sbarca su Rai2 con un nuovo format. Una grande novità dedica al mondo della cucina e dei bambini.

Grande novità per Flora Canto. La conduttrice, sbarca su Rai2 con un nuovo programma. La compagna di Enrico Brignano, incinta del secondogenito, presenterà il format “Fatto da mamma”. L’inizio del programma è previsto per sabato 5 giugno.

Articolato in sette appuntamenti, ogni puntata sarà dedicata al mondo dei bambini e della cucina. In particolare protagoniste saranno le storie della maternità di noti personaggi dello spettacolo. Saranno queste donne a sperimentarsi ai fornelli cucinando manicaretti per i loro bimbi. Immancabile la presenza di uno chef che fornirà il suo supporto con consigli di cucina.

Flora Canto: mamme vip nel suo nuovo format

Nel nuovo programma di Flora Canto prenderà parte Gianluca Mech, colui che ha inventato la dieta tisanoreica. Al suo fianco sarà presente anche la nutrizionista Emma Balsimelli. In questi giorni sono in corso le riprese delle putante sul Lago di Braccino. Secondo alcune indiscrezioni sono sette le mamme che prenderanno parte al programma. Si tratta di personaggi televisivi e del mondo del cinema. Tra questi spiccano i nomi di Maria Grazia Cucinotta, Carmen Russo, Elena Santarelli, Matilde Brandi, Monica Cruz, sorella minore di Penelope Cruz.

Sulla pagina Instagram della Canto sono apparse alcune foto con cui ha raccontato ai fan la bella novità. Una serie di scatti vista lago in cui Flora si mostra radiosa come non mai. Intanto il suo pancione cresce.

La conduttrice è incinta di un maschietto. Niccolò il nome scelto da Flora e Brignano per il loro piccolo. I due diventano per la seconda volta genitori. La coppia aveva dato alla luce alla figlia Martina nel 2017.