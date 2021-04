Flora Canto, l’outfit total white convince e strapiace – FOTO

Flora Canto, splendida come sempre: la sua versione total white piace tanto ed è subito boom di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

La scorsa settimana, Flora Canto è stata protagonista dello show di Rai Uno del venerdì sera “Canzone Segreta”; la sua dedica al compagno Enrico Brignano ha commosso veramente tutti: bellissima in abito da sera, capelli raccolti e super elegante. Voce potente e quel pancino che di tanto in tanto accarezzava ha lasciato a bocca aperta il pubblico che l’ha amata fin da subito.

Un amore sbocciato col collega che appassiona anche il web, infatti ogni foto che la ritrae insieme alla famiglia ricevono tantissimi like ed apprezzamenti. La Canto è molto seguita sui social, in tanti infatti sono interessati sia alla sua vita privata che a quella professionale la quale – nonostante la gravidanza – pare non voglia arrestarsi.

Qualche ora fa, l’attrice ha postato uno scatto del lunedì mattina sfoggiando un outfit accattivante.

LEGGI ANCHE –> “Classe da vendere” Carolina Stramare accecante. La canotta attillata colpisce ancora – FOTO

Flora Canto, lei è bellissima ma spunta una domanda indiscreta

Vai su successivo per scoprirne di più