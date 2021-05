Ricordate Suor Cristina? Ha cambiato vita. Eccola oggi con il suo amore più grande

Che fine ha fatto la religiosa ex concorrente di “The Voice”? Un cambio di vita decisamente inaspettato che ha sconvolto i suoi fan.

In molti si chiedono che fine ha fatto la regina dello spettacolo, Suor Cristina, l’ugola d’oro che ha incantato i telespettatori di Rai 1 grazie alla sua egregia partecipazione al talent musicale “The Voice”. Membro delle Suore orsoline della Sacra Famiglia, Cristina ha sorpreso davvero tutti in passato con alcune performances di grande valore artistico molto distanti dal suo cammino vocazionale.

Questa sua nuova “vocazione” si è diretta poi anche nella trasmissione “Ballando con le stelle” ma la critica non si è affatto contenuta. Infatti moltissimi quelli che l’hanno contestata per la sua decisione di indirizzare i suoi sforzi nel mondo dello spettacolo piuttosto che verso ciò per cui aveva dato i voti.

Dopo quest’ultima esperienza la cantante religiosa ha deciso di cambiare vita e di scostarsi definitivamente dal mondo dello spettacolo, arrivando a prendere una ferma decisione sulla sua vita.

Suor Cristina ha cambiato vita: “Ecco cosa mi è successo”. La FOTO con i vincitori però è virale

L’8 dicembre del 2019 Suor Cristina ha rinnovato consapevolmente il voto di castità che aveva sottoscritto già qualche anno prima, nella Chiesa di Sant’Ambrogio a Milano.

“Ho rinnovato il ‘sì’ a Cristo, ma con più consapevolezza: sono passata a un amore ancora più profondo” aveva dichiarato intervistata subito dopo la proclamazione.

In queste ore però sta circolando nuovamente una foto del 2018 durante un incontro nel programma “Che tempo che fa” condotto da Fazio in cui la religiosa è abbracciata a Damiano dei Maneskin. Lo scatto, oggi più che mai a poche ore dalla vittoria dell’Eurovision a Rotterdam, sta facendo ancora il giro del web e dei social.

Ricondividendo lo scatto, Suor Cristina all’epoca parlò di “Incontri speciali”. “Il diavolo e l’acqua santa” scrisse qualcuno, un connubio che però funzionava, due anime ribelli che hanno deciso di dare uno scossone alle proprie vite, stesso fine, risultati differenti. Entrambi però hanno vinto.