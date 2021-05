Justine Mattera ha condiviso un nuovo scatto su Instagram. Il look osé ha lasciato i fan senza fiato. Subito è tripudio di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Mattera torna a stupire i fan. L’attrice statunitense, naturalizzata in Italia, è attivissima sui social. Sono 491 mila i follower che ogni giorno la seguono con affetto. E ogni giorno Justine condivide splendidi scatti in cui si mostra bellissima. Trasferitasi in Italia dal 1994, non è solo attrice ma anche showgirl e presentatrice.

Sono il suo talento e la sua bellezza ad aver conquistato negli anni il pubblico. Due settimane fa ha spento 50 candeline. Nata a New York, nel 1971, il tempo per lei sembra essersi fermato. Justine ha infatti un fisico da urlo.

Due gravidanze alle spalle, negli anni ha mantenuto la perfetta forma grazie all’attività fisica. La showgirl si allena infatti ogni giorno. Inoltre prende parte a competizioni di triathlon, tra gli sport più duri al mondo. Si tratta di una combinazione di corsa, nuoto e bicicletta.

TI PROTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Ma come ti presenti..?”, Justine Mattera completamente senza veli su Instagram: apoteosi – FOTO

Justine Mattera osè: quelle trasparenze manda in tilt i fan

Per vedere la foto di Justine Mattera, vai su Successivo