Un Posto al Sole anticipazioni 28 maggio: allarme per Patrizio

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani. Vittorio è pronto per partire per la Spagna per raggiungere Alex, ma qualcosa metterà Patrizio in allarme

Dopo un lungo periodo di assenza, Marina Giordano è tornata a Napoli per aiutare Roberto Ferri a salvare le sorti dei Cantieri. Pietro Abbate ha deciso di rovinare l’imprenditore per aver ucciso suo padre tanti anni fa: vuole vendicarsi in questo modo, rovinandolo, e Marina potrebbe essere l’unica capace di riuscire a vincere questa guerra. Il ritorno di Marina potrebbe far risalire a galla le insicurezze di Lara, che pensava di aver conquistato un posto importante nella vita dell’imprenditore.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di domani sera

Vittorio ha deciso di partire per Madrid per andare da Alex. Da quando la ragazza è partita, il giovane Del Bue è riuscito ad esserle fedele e a stare lontano dalle ragazze, ma l’arrivo di Speranza in città ha messo tutto quanto in discussione. Vittorio si è preso una sbandata per lei e ha cominciato a provare una forte attrazione fisica, che lo ha portato a preparare le valigie per voler scappare il più lontano possibile da lei e raggiungere la sua ex fidanzata che sta studiando in Spagna. Una telefonata inaspettata a Patrizio, però, potrebbe impedirgli di partire.

Jimmy ha chiesto un regalo al nonno Renato apparentemente innocuo, ma che potrebbe avere degli utilizzi diversi. Cos’ha in mente il figlio di Niko? Per scoprirlo non ci resta che aspettare la puntata di domani sera.