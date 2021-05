E’ un look favoloso e visibilmente emozionate quello appena condiviso dalla showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci. E’ “sempre la più bella”.

La showgirl classe 1980, immergendosi in risate di gusto con il suo make-up artist di fiducia, in questa soleggiata mattina di metà maggio, ha deciso di continuare il favoloso repost di alcuni scatti appartenenti allo shooting realizzato in favore di “Kaos®“.

Si tratta di un celebre brand italiano, adorato dalla soubrette calabrese e da molte altre celebrità, fondato nel 1987 e dedito a curare nei minimi dettagli la moda femminile. Ed è proprio nella sua ultima condivisione che la bellissima Elisabetta Gregoraci, vestendo un outfit total black, provocherà una violenta emozione nei suoi ammiratori. Scopriamo di cosa si tratta.

Elisabetta Gregoraci, scopre le gambe ed è subito emozione violentissima

