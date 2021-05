Ginevra Lamborghini sta facendo ammattire i suoi followers condividendo scatti estremamente piccanti: l’influencer è uno spettacolo.

Ginevra Lamborghini, nonostante il cognome pesante che porta, sta riuscendo a farsi spazio nel mondo dei social network conquistando sempre più estimatori e followers in particolare su Instagram. La 28enne è la sorella maggiore della celebre Elettra: tra le due, però, il rapporto non è idilliaco. Ginevra ha saltato addirittura il matrimonio della ‘Regina del Twerking’ con Afrojack lo scorso settembre: la sua assenza non passò ovviamente inosservata.

La classe 1992, anche oggi, ha postato una fotografia meravigliosa su Instagram. La nativa di Bologna è davvero uno spettacolo sensuale: ogni singolo contenuto che pubblica fa repentinamente il giro del web. Il suo fisico esplosivo lascia a bocca aperta i tantissimi seguaci.

Ginevra Lamborghini sempre fenomenale: lo scatto infiamma i social

Ginevra, anche oggi, ha deciso di provocare diversi giramenti di testa condividendo una fotografia incredibile. La ragazza piazza la sua bellezza in primissimo piano: il suo viso è luminosissimo e le sue labbra sono da infarto. Lo sguardo è magnetico e colpisce i followers.

Il suo fisico mingherlino ed asciutto fa impazzire tutti. Le sue forme sono davvero intriganti: la Lamborghini sa come conquistare l’interesse della sua platea. Come se non bastasse, una piccola parte del suo prorompente davanzale è ben visibile e non è contenuto dalla canotta: la foto è una visione paradisiaca. “Che dire…”, “Che bella”, “Meravigliosa”, “Ti amo”, si legge tra i tanti commenti.

La 28enne è molto attiva e condivide contenuti unici tra stories bollenti e post seducenti. Ginevra, qualche settimana fa, condivise una fotografia mostruosa in cu indossava un costumino a perizoma con fondoschiena davanti all’obiettivo.