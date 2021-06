L’Isola dei Famosi si sta avvicinando alla fine: Cecilia Rodriguez, che tra qualche giorno potrà finalmente riabbracciare Ignazio Moser, ha pubblicato una tenera foto sui social

Cecilia Rodriguez è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Divenuta famosa per essere la sorella minore di Belen Rodriguez, ha raggiunto sicuramente il successo quando ha deciso di partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Entrò nella casa decisa a spogliarsi dell’appellativo di “sorella di”, e decisamente è riuscita nel suo intento: ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua bellezza. E ha conquistato anche l’amore.

Cecilia Rodriguez, a pochi giorni dalla finale dell’Isola dei Famosi: “Sempre più vicino a te”

Nella casa più spiata d’Italia ha conosciuto Ignazio Moser e da allora non si sono più lasciati. Dopo anni lontani dai riflettori come coppia, Ignazio ha deciso di partecipare all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Nel giro di pochissime settimane ha conquistato tutti, naufraghi compresi, ed è riuscito a conquistare la finale. Mancano pochissimi giorni e lui e Cecilia potranno finalmente ricongiungersi, e così Cecilia ha deciso di pubblicare un post su Instagram per esprimere tutta la sua mancanza e l’amore che prova per lui.

“Sempre più vicini” ha scritto, e non c’è niente di più vero. Lunedì andrà in onda la finale del reality e scopriremo chi sarà il naufrago a vincere questa edizione. Ignazio è senza ombra di dubbio uno dei favoriti, anche se è stato uno degli ultimi ad essere arrivati in Honduras.