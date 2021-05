Sangiovanni a “Verissimo” si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”. Il finalista di Amici, ospite di Silvia Toffanin, ha parlato un po’ della sua vita e del suo passato

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di questa lunga edizione di Amici: mai come quest’anno gli allievi sono entrati tutti nel cuore dei telespettatori e, comunque andrà, sarà un piacere stasera vederli sfidarsi per arrivare alla vittoria. Tra i più amati di questa edizione c’è Sangiovanni, che insieme ai suoi compagni di viaggio oggi è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo e ha avuto modo di raccontare la sua storia.

Verissimo, Sangiovanni si racconta a Silvia Toffanin

“Io ad Amici ho trovato il mio posto” ha raccontato Sangiovanni ai microfoni di Verissimo. “Sono sempre stato considerato quello diverso, non ho mai trovato il mio posto, mi sono sempre sentito fuori contesto, ad Amici ho capito che la musica è dove voglio stare“. Ieri sera è uscito il suo primo album intitolato “Sangiovanni” che sta riscuotendo già un grandissimo successo, d’altronde proprio come lui: il “fenomeno Sangiovanni” è inarrestabile e fa parlare oramai da mesi.

Questa sera andrà in onda l’ultimissima puntata e Sangiovanni è senza ombra di dubbio uno dei favoriti di questa edizione: sarà lui a sollevare la coppa della vittoria? In ogni caso, la sua carriera è tutta in discesa.