“Report”, Sigfrido Ranucci: il risveglio più bello, che sorpresa

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Mr Wrong- lezioni d’amore che con la presenza di Can Yaman ha attirato l’attenzione di molte ragazze affascinate da così tanta bellezza. L’attore però sarà riuscito a far conquistare a Canale 5 il primo posto per la gara di share e ascolti?

A fare da concorrenza alla fiction, su Rai 1 è andata in onda la partita degli Euro2020 tra Finlandia e Belgio, terminata con 2 goal per la seconda.

Ad aggiudicarsi il primo posto anche nella serata del 21 giungo 2021 sono gli Euro2020 ma con un dato leggermente più basso del solito. La partita Finlandia- Belgio ha conquistato 4.175.000 spettatori pari al 19.9% di share.

Canale 5 lascia la seconda posizione a Rai3 con “Report” che intrattenuto 2.007.000 spettatori pari ad uno share del 9.9%. Mentre Mr Wrong- lezione d’amore si prende il terzo posto con 1.670.000 spettatori pari al 9% di share.

Scopriamo quali sono i dati degli altri programmi e film che hanno fatto compagnia agli italiani nella serata del 21 giugno.

Rai2: Hawaii Five O 1.243.000 spettatori pari al 5.7% di share. NCIS New Orleans 1.055.000 spettatori con il 5.4%.

Italia 1: La Furia dei Titani 809.000 spettatori, 4% di share.

Rete4: “Quarta Repubblica” 1.037.000 spettatori con il 6.3% di share.

La7: Flawless – Un Colpo Perfetto 692.000 spettatori con uno share del 3.5%.

Tv8:Gomorra – La Serie 345.000 spettatori con l’1.7% di share.

Nove: La Mia Vita è uno Zoo 372.000 spettatori con il 2% di share.

Questa sera andrà in onda il match degli Euro2020 su Rai 1 tra Repubblica Ceca e Inghilterra. Su Canale 5 invece ci sarà una nuova puntata di New Amsterdam. Su Rai 3 ci sarà un altro episodi di “Cartabianca”. E voi avete già deciso cosa guardare?