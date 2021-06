Elodie mai vista così: look ‘intellettuale’ ma la scollatura è da paura – FOTO

Elodie sbalordisce una volta di più i suoi fan con una immagine inedita, un look diverso dal solito ma che esalta le sue forme generose.

Cantante tra le migliori della scena italiana del momento, Elodie non è soltanto questo, ma molto di più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

L’artista che si è imposta grazie alla partecipazione, qualche anno fa, ad ‘Amici’, sta riscuotendo un grande successo in una carriera finalmente decollata come merita.

La cantante romana, 31enne, è molto seguita sui social non soltanto per la sua bravura, ma anche per il suo fascino irresistibile.

Una bellezza che risalta ad ogni nuovo scatto, con un’attitudine provocante che fa davvero impazzire i followers. Anche se ogni tanto Elodie si diverte a stupire. Come in uno degli ultimi post, in cui propone un look piuttosto diverso dal solito, ma ugualmente ammaliante.

Elodie, il piccolo ‘omaggio’ al suo Marracash e uno scatto che fa innamorare: sbalorditiva

