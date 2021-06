La fantastica cantautrice italiana posta di nuovo: questa volta si tratta di una foto scattata ad Otranto.

La talentuosa ex concorrente del Festival di Sanremo ha dato la buonanotte ai fan con un post mozzafiato: si tratta di due foto in cui Annalisa posa in modo super sensuale appoggiata alla parete.

Le immagini sono state caricate circa un’ora fa e già sono virali: i fan le hanno amate!

La cantante, negli scatti, indossa un vestito azzurro molto particolare: esso presenta una sola spalla, uno strascico di tessuto laterale ed una lunghezza molto corta, per quanto riguarda la mini gonna.

Sul suo fianco sinistro c’è un dettaglio che impreziosisce l’abito e si abbina agli accessori.

Ai piedi Annalisa indossa un paio di sandali alti color argento: in suo stile non teme rivali!

Ecco, dunque, la foto di cui tutti parlano…

Annalisa, la sua eleganza manda in tilt i fan: la gonna è troppo corta e le gambe non passano inosservate!

