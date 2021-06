L’estate della showgirl è iniziata nel suo luogo del cuore, la Romagna, dove si mostra in perfetta forma fisica con muscoli d’acciaio.

La conosciamo tutti come attrice, conduttrice ed ex modella. Dopo la vittoria al concorso di bellezza “Miss Italia” nel 1991 ha iniziato una carriera che prosegue anche oggi nella moda, lavorando per brand come Armani, Versace e Cavalli.

Martina Colombari ha condotto nel tempo alcuni programmi televisivi molto importanti come “Controcampo” e “Galagoal”. Sposata da 17 anni con Billy Costacurta il loro amore non ha mai vacillato sotto la pressione mediatica, anzi i due hanno sempre raccontato che il rapporto si è intensificato con il passare del tempo.

Sempre richiestissima per servizi fotografici e shooting moda, Martina sembra aver fermato le lancette del tempo: il prossimo 10 luglio compirà infatti 46 anni ma le foto dimostrano la metà dei suoi anni. Vedere per credere.

Martina Colombari strega in bikini: che muscoli d’acciaio

Negli anni l’eccessiva magrezza della showgirl è sempre stata oggetto di critiche da parte della sua community, chi la vede in perfetta forma fisica e chi invece la vorrebbe con qualche chilo in più. I commenti ricevuti a margine dell’ultima foto testimoniano questa diatriba:

“Hanno già scritto che sei troppo magra????? 😂😂😂 (per me sei super…tonica, allenata, super fisico 😎)”, “Che pezzo di…panorama…😜”, “Senza fisico 😂”. La controparte invece la vorrebbe più in carne: “Metti su qualche kilo ti donerebbe”, “Troppo magra, dai un messaggio sbagliato”.

Martina si mostra in bikini sorridente nel bagnasciuga di Riccione, braccia alzate dietro la testa e occhi semi chiusi per il sole accecante davanti a lei.

Mostra l’addome e le cosce muscolosissime, è risaputo quanto ami praticare sport nel tempo libero e l’immagine ne è la dimostrazione di tutti gli sforzi svolti finora. Femminile e aggraziata, Martina emana luce anche in pieno giorno.