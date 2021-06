La venezuelana si mostra bella e sorridente in tenuta sportiva, neppure la malattia le ha tolto il sorriso e la voglia di mettercela tutta.

Classe 1978, nata a Caracas in Venezuela, Carolina Marconi si è però trasferita in Italia giovanissima poiché suo padre è un diplomatico italiano-eritreo sempre in viaggio per lavoro.

Sono passati sedici anni dalla sua esperienza nella casa del “Grande Fratello” dove ha conosciuto Tommy Vee la cui relazione si è conclusa nel 2005. Carolina Marconi oggi è felicemente fidanzata con Alessandro Tulli e spera presto di avere una famiglia tutta sua con dei bambini.

Neppure la malattia annunciata lo scorso 3 giugno le sta distruggendo i sogni nel cassetto. Un vero trauma quello annunciato con tanta semplicità ai fan sui social, ma anche un modo per mantenere quella lucidità che le è necessaria in questo percorso doloroso fatto di chemio, malessere e perdita progressiva dei capelli.

Lei nel frattempo ce la sta mettendo tutta, si mostra sorridente e gioiosa nella sua quotidianità fatta di lavoro e attività sportiva.

Carolina Marconi è sensuale anche in tenuta sportiva: che grinta

Si mostra con le braccia alzate quasi a far vedere i muscoli, sorride mostrando tutta la sua forza anche in questo momento così complicato per lei. Bellissima in canotta nera e pantaloncini giallo fluo, non si molla mai con l’attività fisica, soprattutto in questo periodo. Lascia ancora una volta un messaggio di speranza ai fan in cui spiega come si sente:

“Hola come state? Fra pochi giorni avrò il mio secondo ciclo di chemio rossa. Vi confesso che avevo una paura matta x gli effetti collaterali che poteva causare, dolori articolari, vomito e caduta dei capelli (…) Fra un po’ mi vedrete pelatina😁😂 (finché non cadono quasi completamente non me li raso ancora)😜”.

Poi prosegue: “Sto facendo un po’ di sport sempre in modo moderato, cerco di seguire un’alimentazione corretta (…) La grande sorpresa è che sono dimagrita 3 kili yuppppy 😜💪🏽e mi sento benissimo anche se un po’ stanca…inoltre cerco di tenere occupata la testa con tante cose positive (…)”.

Sono in molti anche stavolta a darle coraggio con messaggi di incoraggiamento, “Sei una tigre”, “Brava 👍 Sei di esempio anche a me che vivo la tua stessa esperienza 👍”, e ancora “❤️ Forzaaaaaaa, un abbraccio forte forte!”