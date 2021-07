L’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha avuto un incidente domestico che ha fatto preoccupare molto i suoi fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Tina Cipollari ha avuto un brutto incidente che l’ha costretta a coprirsi un’occhio con la benda. Mostrandosi così i fan si sono subito preoccupati per le condizioni di salute dell’opinionista. Le ipotesi peggiori si sono fatte strada nelle menti dei fan in apprensione, ma si tratta solo di un’incidente domestico. La Cipollari ha spiegato cosa le è successo all’occhio ed è davvero assurdo.

LEGGI ANCHE>>>“Così è imprendibile”, Alena Seredova lo scatto triplo che vale la pole position: in forma strepitosa – FOTO

Tina Cipollari, incidente all’occhio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Gnocca si può dire?” Karina Cascella irresistibile in bikini, senza parole i fan – FOTO

La Cipollari ha spiegato che stava cucinando quando è successo il tutto. Era appunto intenta a cucinare con la padella sui fornelli e l’olio bollente che friggeva, quando una goccia dell’olio le è finita dritta sull’occhio nella parte della palpebra. Fortunatamente è finito in superficie dunque e non all’interno del bulbo oculare, altrimenti i danni sarebbero stati decisamente più gravi per l’opinionista. Invece ha dovuto solo fasciare per precauzione l’occhio e riposarsi per qualche giorno. Al momento sta benissimo la Cipollari, si è ripresa dopo l’incidente e si sta godendo una crociera con MSC che la condurrà in Spagna. Insomma tutto è bene quello che finisce bene. Dopo lo spavento arriva un pò di relax.

Da settembre poi tornerà in studio a Uomini e Donne per intrattenere come sempre il pubblico che l’adora. Il siparietto con Gemma Galgani è diventato ormai una cosa ricorrente in studio, e ogni volta riesca a strappare un sorriso. Sul suo profilo Tina ha anche pubblicato un video girato con il suo fedele collega Gianni Sperti in cui imitano Gemma con uno dei suoi corteggiare ed è davvero esilarante. I due insieme sono una forza. Non vediamo l’ora di rivederli in studio dopo la pausa estiva. Intanto sempre sul suo profilo instagram Tina scrive frasi riflessive sulla vita. Per esempio:”Sei sulla strada giusta quando non senti più la necessità di voltarti indietro!”, oppure “Abbiamo due vite: la seconda inizia quando ci accorgiamo di averne una sola”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Cipollari Original (@tinacipollarioriginal)

Poi scrive di se stessa sostenendo di essere orgogliosa di come è con i suoi difetti e paure. Dei suoi errori e delle scelte e percorsi intrapresi. Si ritiene vera in fin dei conti. E sicuramente questa è forse la definizione in cui fa più piacere riconoscersi.