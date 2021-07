Accadde oggi, 21 Luglio. Assaltata la scuola Diaz durante il G8 di Genova

Accadde oggi. Il 21 Luglio è il 202° giorno del calendario gregoriano. Mancano 163 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ortensia Fiorita (@ortensia_fiorita)

Il 21 Luglio è festa nazionale in Belgio, si celebra l’insediamento di Leopoldo I, primo re dei Belgi. Si ricordano San Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa, Sant’Alberico Crescitelli, missionario, San Giovanni eremita, Santa Prassede di Roma, vergine e martire, San Simeone di Emesa e San Vittore di Marsiglia, martire.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Apollo 11 (@the.apollo.11)

356 a.C – Nascita di Alessandro Magno a Pella

1773 – Papa Clemente XIV pubblica la lettera apostolica Dominus ac Redemptor con la quale scioglie la Compagnia di Gesù (comunemente conosciuti come i gesuiti)

1515 – Nasce il sacerdote, santo cattolico, Filippo Neri

1831 – Leopoldo di Sassonia-Coburgo, diventa il primo re dei Belgi

1858 – Nasce la regina di Spagna Maria Cristina d’Austria

1899 – Nasce lo scrittore statunitense, premio Nobel, Ernest Hemingway

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 20 Luglio. La missione Apollo 11 arriva sulla Luna – VIDEO

1931 – La stazione televisiva di New York della CBS inizia la sua prihttps://www.yeslife.it/2021/07/20/accadde-oggi-20-luglio-apollo-11-luna/ma regolare programmazione

1944 – Muore Claus Von Stauffenberg, ufficiale tedesco autore del complotto per assassinare Hitler

1947 – Nasce il cantante folk inglese Cat Stevens

1948 – Nasce l’attore comico, fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo

1951 – Nasce l’attore statunitense Robin Williams

1954 – La Conferenza di Ginevra divide il Vietnam in uno stato del Nord e uno del Sud

1956 – Nasce lo scrittore e giornalista statunitense Michael Connelly

1958 – Nasce l’attore comico Alessandro Bergonzoni

1960 – Sirimavo Bandaranaike è la prima donna al mondo eletta a primo ministro nello Sri Lanka

1969 – Alle ore 2:56 UTC, Neil Armstrong è il primo uomo a mettere piede sulla Luna

1972 – A Belfast l’IRA fa esplodere 26 bombe in neanche un’ora uccidendo 9 persone

1978 – Nasce l’attore statunitense Josh Hartnett

1979 – Assassinio del poliziotto Boris Giuliano per mano della mafia siciliana a Palermo

1983 – Nasce il cuoco e personaggio televiso Andrea Mainardi

1983 – Registrata a Vostok in Antartide la temperatura più bassa mai misurata sulla Terra, pari a -89,2 °C

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Accadde oggi, 19 Luglio. Strage di via D’Amelio: uccisi Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta

Accadde oggi, 21 Luglio. I fatti più importanti nella storia

1986 – Nasce la cantante Nancy Coppola

1997 – La USS Constitution, completamente restaurata, celebra il suo 200º anniversario, salpando per la prima volta in 116 anni

2001 – Durante lo svolgimento del G8, assaltata la scuola Diaz da 275 agenti di Polizia. Ferite 63 delle 93 persone che dormivano all’interno

2008 – Arrestato a Belgrado l’ex presidente della Repubblica Serba di Bosnia Radovan Karadžić, condannato poi nel marzo 2016 a 40 anni di reclusione in primo grado dal tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia per genocidio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LauPausiniVzlaFans🇮🇹🇻🇪 (@laupausinivzlafans)

2018 – Sergio Marchionne viene sostituito alla guida del gruppo Fiat Chrysler Automobiles dal britannico Michael Manley a causa di motivi di salute

2018 – Laura Pausini è la prima donna a tenere un concerto al Circo Massimo di Roma