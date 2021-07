Scrub cuoio capelluto: purificare la cute con ingredienti a portata di mano

Purificare e detergere la pelle è fondamentale. Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare uno scrub per il cuoio capelluto efficace.

Purificare e detergere in modo approfondito la cute è molto importante. Quale occasione migliore per creare uno scrub fatto in casa, da preparare con ingredienti molto semplici da trovare.

Ce ne sono davvero tanti di aspetti positivi per i quali è consigliabile preparare uno scrub per capelli fai da te. Effettuando uno scrub, infatti, la cute produce meno sebo e i capelli crescono più forti.

Meglio non abusarne però. L’ideale è effettuare lo scrub una volta a settimana o due se si hanno i capelli particolarmente secchi.

Come fare uno scrub per il cuoio capelluto efficace

In generale, bisogna procurarsi sempre un ingrediente che sia granuloso (caffè, zucchero, bicarbonato o sale). Non può mancare anche un ingrediente idratante come il latte di cocco o il gel d’aloe vera.

Una volta mischiati questi due ingredienti, bisogna applicare lo scrub fai da te sui capelli bagnati, effettuando dei movimenti circolare in modo da riattivare il microcircolo. Per avere un effetto ancora più efficace, tenete lo scrub in posa per circa 15 minuti. Trascorso il tempo necessario, risciacquate bene ed effettuare un normalissimo shampoo.

Potete usare, ad esempio, bicarbonato e succo di limone insieme. Nello specifico, usate un cucchiaino di bicarbonato e mezzo limone. In questo modo, potrete risolvere il problema del sebo in eccesso e della forfora. Applicatelo soprattutto alle radici in modo da farlo agire meglio.

Attenzione a non usare il bicarbonato nel caso in cui abbiate la cute troppo sensibile. In questo caso, molto meglio utilizzare il caffè o lo zucchero.

Vedrete che applicando con costanza lo scrub, potrete notare un miglioramento generale dei capelli. Una soluzione davvero benefica per chi è alle prese con capelli crespi e per nulla semplici da gestire.