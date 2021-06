Come proteggere capelli dalla salsedine e dal sole: i rimedi più efficaci!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come proteggere i capelli dai raggi solari e dalla salsedine. Tutti i dettagli.

L’estate è ormai alle porte e con essa le prime gite al mare. Durante questo periodo di relax è bene sottolineare che c’è una parte del vostro corpo che viene stressato particolarmente: i capelli.

Infatti, quando andate a mare, i capelli vengono esposti frequentemente sia al sole che all’acqua di mare. Questo mix può diventare dannosa per la vostra chioma, rendendola sempre più crespa e opaca.

Tuttavia proteggere i vostri capelli da questi due fattori non è impossibile. Non dovrete far altro che prendervi cura e coccolare la vostra chioma prima di esporvi al sole. Evitate trattamenti aggressivi ai vostri capelli e non usate in modo eccessivo piastre o phon che, con il loro calore, possono andare a indebolire e seccare il vostro cuoio capelluto.

Proteggere i capelli dalla salsedine

Per proteggere i vostri capelli durante la vostra esposizione al sole, potete anche pensare di indossare un cappello, o semplicemente un foulard, in modo che i raggi solari non colpiscano direttamente la vostra chioma.

A questo potete aggiungere anche dei trattamenti in modo da creare delle barriere sui vostri capelli, in particolar modo sulle zone più delicate come, ad esempio, le punte. A questo scopo in erboristeria esistono molti oli protettivi eco-biologici che creano una patina sui vostri capelli in modo da difenderli sia dal sole che dalla salsedine.

Molto utile è sicuramente l’olio di cocco che risulta essere molto resistente anche a contatto con l’acqua del mare. Non dovrete far altro che distribuire l’olio su tutta la lunghezza dei vostri capelli, aiutandovi magari anche con un pettine e ricordandovi di rinnovare l’applicazione se passate l’intera giornata in spiaggia.

Molto importante è anche il trattamento dei capelli dopo l’esposizione al sole a all’acqua di mare. Quindi, dopo la gita a mare, è bene fare subito una doccia per eliminare la salsedine dai capelli che tende a seccare e sfibrare i vostri capelli. A questo punto non dovrete far altro che applicare nuovamente l’olio dopo la doccia.