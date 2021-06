Rimedi naturali contro le scottature: le migliori soluzioni fai da te

L’estate è arrivata e cominciano le prime abbronzature di stagione. Date un’occhiata ai rimedi fai da te migliori contro le scottature solari e non solo.

Con l’arrivo della bella stagione arrivano anche i primi caldi e si fanno sempre più frequenti anche le scottature della pelle, causate dall’esposizione eccessiva ai raggi solari. Tuttavia le scottature possono derivare anche da molte altre situazioni che quotidianamente vi potete trovare ad affrontare.

Basti pensare a quando si è alle prese con i fornelli, o con il ferro da stiro, per capire quanto è molto semplice incorrere in incidenti domestici che possono causare scottature alla vostra pelle.

Rimedi fai da te contro le scottature

Tornando alle possibili soluzioni, il primo rimedio naturale che ognuno di voi mette in atto per istinto, o per semplicità, è sicuramente l’applicazione di acqua fredda sulla scottatura. Infatti l’acqua riesce ad alleviare, quasi immediatamente, il bruciore grazie allo shock termico che riesce a creare sulla zona interessata. In aggiunta alla semplice acqua fredda potete anche optare per un pizzico di sale.

Un altro alimento davvero ottimo per le scottature sono sicuramente le patate che hanno delle proprietà calmanti, che aiutano anche a diminuire l’irritazione della cute, compromessa dalla scottatura. Non dovrete far altro che tagliare delle piccole fettine di patata cruda e applicarla direttamente sulla zona interessata.

Anche l’olio di oliva è ottimo per velocizzare il processo di guarigione di una scottatura. Questo perché, essendo ricco di acidi grassi e vitamine, aiuta la riepitelizzazione della cute. Inoltre l’olio di oliva rappresenta anche un ottimo antibatterico che proteggerà la zona da eventuali infezioni. Non dovrete far altro che spalmare direttamente l’olio sullo zona interessata, facendo attenzione a non esagerare con la dose. In questo caso, se la scottatura è di piccola entità, vi basterà semplicemente un cucchiaino.

A questo proposito ci viene in aiuto anche la cipolla che, tra le varie sostanze, contiene anche la quercitina che riesce a lenire dal dolore della scottatura e a favorirne anche la guarigione. In questo caso, non dovrete far altro che tagliare una cipolla intera e prelevarne il succo, applicandolo sulla parte interessata anche più volte durante l’arco della giornata