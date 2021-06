Eleonora Boi in bikini a bordo piscina è illegale, il corpo è da urlo-FOTO

La bella conduttrice sportiva Elenora Boi ha condiviso uno scatto su instagram che la ritrae in bikini ed è mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

Eleonora Boi è stupenda nel suo ultimo post su instagram dove indossa un bikini colore nude con i brillantini, che mette in risalto le sue forme perfette. I commenti sono tantissimi, “Stupenda”, “Bomba”. La bella conduttrice si trova ad Atlanta dove vive insieme al compagno e al figlio. Anche nelle stories ha condiviso qualche selfie in bikini ed è sensuale e bellissima.

LEGGI ANCHE>>>Eleonora Incardona, capelli al vento e décolleté in primo piano: che bomba – FOTO

Eleonora Boi e il cambio di look con i capelli rosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Eleonora Incardona, capelli al vento e décolleté in primo piano: che bomba – FOTO

La Boi ha condiviso su instagram uno scatto in dove appare con i capelli diversi, infatti sono rosa. Le stanno benissimo, ma nella didascalia afferma che è solo una parrucca. La risposta ai nuovi capelli è positiva, scrivono tutti che le stanno molto bene. Tuttavia c’è qualcuno he la preferisce mora. Alla conduttrice piace cambiare look e giocare con il colore dei capelli. Infatti in un’altro posta ha condiviso una foto con i capelli biondi. Li aveva fatti in occasione della semifinale di Champions tra City e PSG su Occhi di Calcio. In realtà però anche quella volta era una parrucca, infatti aveva smentito lei stessa con un’altra foto con i capelli mori dove aveva scritto:

“Era uno scherzetto, sono troppo pigra per farmi bionda”. Recentemente la conduttrice si è fatta anche vaccinare e ha scritto ironicamente:” Vaccinated! Mi piacerebbe poter dire che i peli che ho sulle braccia sono un effetto collaterale del vaccino ma in realtà li avevo già”. Sui social la Boi appare sempre bella senza dubbio, ma anche molto simpatica e ironica. Le piace giocare con i followers e con se stessa. Non si prende troppo sul serio e questo suo aspetto fa sì che in molti l’apprezzino. Su instagram ha infatti 769 mila followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

Alla conduttrice piace molto viaggiare, infatti sul suo profilo appaiono diversi album in evidenza in tanti luoghi del mondo diversi. Londra, New York, San Francisco, Cuba, Taiwan, Parigi, New Orleans, Denver e anche sull’Isola Turks e Caicos. Insomma è una girovaga insieme al compagno, il cestista italiano Danilo Gallinari.