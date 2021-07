Melissa Satta sempre bella ed esplosiva sui social network: la showgirl ha postato una fotografia in cui indossa un vestitino troppo corto.

Melissa Satta non ha intenzione di fermarsi su Instagram: la splendida showgirl condivide via via scatti sempre più bollenti e provocanti. In queste giornate caldissime di mezza estate, la 35enne sta regalando delle vere e proprie perle ai suoi scatenati 4,4 milioni di followers.

La nativa di Boston, poco fa, ha piazzato sul web una foto in cui indossa un vestitino decisamente troppo corto. La classe 1986, per portamento e sensualità, è una delle showgirl più apprezzate dagli italiani.

Melissa Satta, il vestitino è cortissimo: si accende la fantasia dei followers

Melissa, poco fa, ha mandato in visibilio la sua platea di followers con uno scatto intrigante. La showgirl indossa un vestitino cortissimo che si alza proprio lì e lascia ben poco spazio all’immaginazione. L’effetto bianco e nero rende ancora più spettacolare l’immagine. Con velocità disarmante, gli utenti stanno mostrando tutta la loro felicità davanti alla sua bellezza e alla sua sensualità.

La bellezza del suo viso è di una bellezza abbacinante. Per il post, in breve tempo, ben 20mila cuoricini e più di 80 commenti. I fans stanno inondando lo spazio a loro riservato con apprezzamenti ed elogi. “Che te lo dico a fare… sei il top del bel paese”, ha scritto un utente. Le gambe e il posteriore della modella e testimonial di diversi brand di caratura mondiale sono decisamente da dieci e lode.

La Satta, qualche giorno fa, pubblicò online uno scatto in cui indossava un bikini decisamente sexy: il suo fisico illegale e le sue curve lasciarono senza parole i tantissimi estimatori. In questo preciso momento dell’anno, tante showgirl, modelle e personaggi televisivi infiammano i social con fotografie al limite del proibito.