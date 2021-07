L’ex politica ha pubblicato uno scatto nel massimo del suo splendore. Affascinante e superabbronzata è una gioia per chi la guarda!

Nunzia De Girolamo sta trascorrendo un’estate all’insegna del riposo al termine di una stagione ricca di soddisfazione per lei.

Dal mondo della politica si è infatti affacciata a quello della tv dove ha trovato terreno fertile per il suo talento. Ottima dialettica e empatia con il pubblico che l’ha subito apprezzata alla conduzione di ”Ciao Maschio” in onda in seconda serata su Rai Due, ogni sabato sera.

La trasmissione è stata molto seguita, andando oltre alle aspettative e questo l’ha portata ad essere un punto fermo per i numerosi fan della conduttrice che non si sono persi una puntata del talk show.

I protagonisti che si avvicendavano nelle varie puntate erano tre uomini del mondo della politica e della tv che si confrontavano e si aprivano, sotto alcuni aspetti che il pubblico non conosceva.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Wanda Nara in costume è ammaliante, zoom sul fondoschiena: glutei mozzafiato – FOTO

Nunzia De Girolamo, sorridente e affascinante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

La bella Nunzia, moglie di Francesco Boccia è in vacanza in Puglia dove non perde tempo per dedicarsi ai suoi numerosissimi fan che attendono ogni giorno un post nel quale splende con la sua proverbiale bellezza.

Questa sera indossa un vestito lungo scollato con una fantasia a fiori che richiama i colori del rosa pastello e regala una massima ai suoi followers:

“C’è una sola parola d’ordine, sempre più fugace nel nostro tempo: ascoltare. Ascoltare gli altri e non solo se stessi, ascoltare per imparare o semplicemente riflettere. L’ascolto è uno dei più grandi gesti di altruismo che possiamo fare. Buon Sabato amici, io sono in Puglia”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Anna Tatangelo, la “frisella” è bollente: vestitino cortissimo e spunta il like da pallone d’oro- FOTO

Inutile dire che subito gli utenti si sono scatenati con like e commenti a dimostrazione del loro affetto nei suoi confronti.