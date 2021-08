Il terribile scontro è avvenuto tra Gaiarine e Francenigo: la vittima era molto conosciuta, inutili i soccorsi sul posto giunta anche l’eliambulanza.

Ennesima tragedia ieri sulle strade del Nord Est, dove intorno alle 18.30 in via Padre Maschio a Gaiarine in provincia di Treviso due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza di un distributore di benzina.

Immediata la chiamata dei residenti al 118 che ha inviato sul posto l’elicottero sanitario oltre a Vigili del Fuoco e militari dell’Arma. Le cause dello scontro che ha portato alla morte di una 48enne e al ferimento delle altre due persone alla guida è ancora al vaglio degli inquirenti intervenuti prontamente sul posto dopo la segnalazione.

Federica Scottà morta in un incidente tra due auto

Per cause in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri di Treviso, due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza di un distributore di benzina in via Padre Maschio a Gaiarine. Alcuni testimoni hanno però raccontato che sarebbe stata la 48enne al volante a sbandare dalla propria carreggiate e a invadere quella opposta impattando nel suv che stava arrivando.

Purtroppo per gli operatori sanitari giunti sul posto non è rimasto altro che constatare il decesso di una quarantottenne friulana, Federica Scottà, residente a Brugnera in provincia di Pordenone.

Per lei, nonostante l’arrivo immediato dell’elisoccorso Treviso Emergenza, non c’è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati nell’impatto tra le vetture. La donna quando è stata raggiunta dai medici era già deceduta all’interno della sua Kia Sportage, sbalzata nel parcheggio del distributore Energyca laterale alla strada.

Il frontale tra le due auto ha avuto però conseguenze meno gravi per le altre due persone all’interno della Volkswagen Tiguan. Il 24enne alla guida e la 21enne di San Donà di Piave al suo fianco sono stati trasportati in ospedale a Conegliano. Al momento i giovani sono in prognosi riservata, hanno riportato gravi lesioni e devono restare in osservazione.