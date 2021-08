“Mi mandi dallo psicologo con ‘ste FOTO”, Melita Toniolo: bikini invisibile in riva al mare – FOTO

Melita Toniolo ha condiviso una foto che ha del magico: la modella è meravigliosa in riva al mare mentre i suoi follower su Instagram impazziscono per lei

La showgirl Melita Toniolo ha condiviso un solo scatto su Instagram qualche ora fa. Uno soltanto che però ha regalato tanti bei sogni ai suoi innumerevoli follower. La bellissima attrice è inginocchiata in riva al mare sul bagnasciuga e indossa un bikini verde con fantasie colorate che mette in risalto le sue forme abbondanti come il suo generoso lato A.

Costume a due pezzi che è praticamente inesistente dato che a stento riesce a contenere le sue forme perfette. I suoi seguaci sono letteralmente impazziti nel guardare il suo scatto tanto che una di loro ha scritto: “Melita basta con ste foto. Cosi mi costringi ad andare dallo psicologo“, con tanto di faccina con gli occhi a forma di cuoricino.

Melita Toniolo, la foto che manda i follower dal terapeuta

La 35enne di Treviso non ne vuole quindi proprio sapere di smettere di condividere scatti non adatti ai deboli di cuore e manda sempre in visibilio i suoi seguaci. Come quello pubblicato ieri in una posa molto sensuale. Anche il viso fa la sua parte e contribuisce a rendere il quadro perfetto: occhiali da sole e labbra dischiuse per un’immagine d’estasi totale.

L’ultima esperienza televisiva di Melita è stata nella stagione 2019-2020 come giudice di “All together now 2“, gara musicale in onda su Canale 5 condotta da Michelle Hunziker con J-Ax nel ruolo di presidente di giuria. In questa edizione trionfò la concorrente Sonia Mosca, la quale vinse il ricco montepremi di 50mila euro.

La Toniolo è legata sentimentalmente da sei anni ad Andrea Viganò detto Pistillo, attore e comico di Milano che deve la sua fortuna al programma televisivo “Colorado“. I due hanno anche un figlio di nome Daniel nato il 14 dicembre del 2017 e quindi ha quasi quattro anni.