“Regali sempre emozioni nuove”, Annalisa: bomba di bravura e sensualità… E quegli shorts… Unica – FOTO

Annalisa ha pubblicato su Instagram una serie di foto e video in cui ripercorre istanti di questo agosto “su e giù da un palco”: la cantante è favolosa

Oltre a essere una bravissima cantante, Annalisa è una bomba di sensualità e bellezza come dimostrano i suoi video e foto condivisi su Instagram nonché le volte che i suoi fan possono vederla in TV o magari in concerto dal vivo.

Nella prima immagine la bella interprete di “Movimento lento“, ultimo singolo di successo (da poco disco di Platino) cantato insieme a Federico Rossi dei Benji e Fede, è sul palco mentre si esibisce e si mostra con giacca nera, shorts dello stesso colore e stivaletti. I pantaloncini hanno fatto sognare i suoi follower che l’adorano e la venerano.

Annalisa, la serie di immagini e video che ha mandato in delirio i fan

