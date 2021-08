Tennis: Washington, Sinner vince il suo terzo titolo. Nuovo orgoglio tricolore

Il 19enne altoatesino ha battuto in finale il 26enne statunitense Mackenzie McDonald, si tratta del suo terzo titolo in carriera.

Il giovanissimo Jannik Sinner poche ore fa ha vinto il “Citi Open”, Atp 500 da 1.895.290 dollari disputato sui campi in cemento di Washington DC.

Si tratta del primo italiano ad approdare alla finalissima di Washington. Ricordiamo che nel lontano 1980 Corrado Barazzutti e poi Renzo Furlan nel 1996 si erano fermati in semifinale.

Sinner con questo ultimo match ha conquistato il terzo titolo in carriera su quattro finali disputate: la prima a Sofia nel 2020 al Great Ocean Road Open di Melbourne, lo scorso febbraio gli altri due successi, ad aprile scorso invece stato battuto in finale da Hurkacz al Masters 1000 di Miami.

Jannik Sinner vince su Mackenzie McDonald per 7-5 4-6 7-5

Per Sinner si stratta del terzo titolo in carriera. Il numero 24 del ranking si è imposto in finale sul collega statunitense Mackenzie McDonald per un punteggio di 7-5 4-6 7-5 dopo due ore e 53 minuti di gioco.

Da oggi Sinner sale dunque al n. 15 della classifica Atp, suo best ranking personale ma anche per l’Italia. Il 19enne di Sesto Pusteria in provincia di Bolzano diventa anche il più giovane vincitore nella storia di un 500.

Si tratta anche del secondo italiano a raggiungere la finale in tutte e tre le categorie di tornei Atp, ovvero 250, 500 e 1000 nella stessa stagione dopo Matteo Berrettini che ha sfiorato la finale in uno Slam.

Sinner non ha partecipato alle Olimpiadi ma si tratta di un’ennesima vittoria che si aggiunge al già consistente medagliere nazionale dopo le ultime settimane in cui i nostri azzurri si sono fatti notare per grinta e capacità a reggere la pressione anche nei momenti più impegnativi.