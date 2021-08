Ieri il mondo ha omaggiato Valentino Rossi che ha comunicato in conferenza stampa a Spielberg in Austria il suo ritiro dalla Moto GP: il pensiero di Gianni Morandi

In diretta da Spielberg Valentino Rossi ha annunciato al mondo il suo ritiro dalla Moto GP. Tanti personaggi del mondo dello spettacolo hanno regalato belle parole per lui come Gianni Morandi. Il cantante ha pubblicato una foto su Instagram, in cui appaiono lui e il campione delle corse in moto, accompagnata da una lunga e sentita didascalia: “Per 25 anni è stato il migliore di tutti“, scrive il “ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones“.

Il post continua con un ringraziamento per le meravigliose emozioni che il pilota ha saputo regalare con le sue imprese a milioni di appassionati in tutto il mondo.

Gianni Morandi, il grazie a Valentino Rossi: “Un dispiacere non vedere più il numero 46 sulla linea di partenza”

Gianni Morandi ha poi proseguito il suo post affermando che oltre all’emozione regalata da Rossi quando correva con la sua moto si aggiunge il dispiacere di non vedere più il mitico numero 46 sulla linea di partenza. Il cantante conclude dicendo: “Grazie Valentino, sono sicuro che farai ancora grandi cose nella tua vita e non perderai mai il tuo sorriso e la tua allegria”.

Molti sono stati i commenti per questo scatto che ritrae insieme Morandi e il campione della Moto GP, come quello di un utente che scrive: “Resterà per sempre sul gradino più alto del podio” e altri: “Sono sicura che Valentino farà ancora grandi cose il talento non si perde mai”.

Rossi infatti ha annunciato il ritiro dal mondo delle moto ma non da quello delle corse. Correrà infatti in macchina all’inizio del 2022 visto che il suo addio alle due ruote è previsto per la fine del 2021: “resterò un pilota per tutta la vita, cambierò solo da moto ad auto“. Niente paura quindi per gli appassionati delle corse e per tutti ii fan del campione.