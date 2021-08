Wanda Nara, selfie seducente e t-shirt aderente, curve olimpiche. “Traguardo raggiunto”: fan in estasi – FOTO

Wanda Nara accende la passione dei fan di Instagram con uno scatto che le permette quel salto di qualità non indifferente.

I fan della showgirl argentina aspettavano con trepidazione questo momento. Poco fa l’agente e moglie di Mauro Icardi, attaccante del PSG ha pubblicato una foto che ha il “profumo” del ritratto dell’anno.

Fino a poco tempo fa sembrava un’utopia raggiungere determinati traguardi, ma alla fine, Wanda Nara, attraverso impegno e dedizione è arrivata a toccare il cielo con un dito. Gli utenti intimi della supermodella di Buenos Aires festeggiano il risultato emozionante delle 8 milioni di presenze sul proprio profilo Instagram.

Un grande momento, insomma, condito da una bellezza che continua a distinguersi dalla concorrenza spietata delle donnine dell’estate 2021. Con o senza il suo bomber preferito ex Inter, Wanda fa sempre la differenza in termini di fascino e anche in questa occasione dimostra di avere quel “quid” di sensualità aggiuntivo che solo lei può garantire

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ce n’era bisogno?”, Chiara Ferragni: il fondoschiena in primo piano ma non tutti ci stanno – FOTO

Wanda Nara selfie incandescente “portafortuna”: bellezza spumeggiante

PER VEDERE LA FOTO DI WANDA NARA, VAI SU SUCCESSIVO